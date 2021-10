Manifestazione ieri pomeriggio in piazza a Rimini contro il green pass. Tra la folla anche una bandiera sammarinese. Presenti anche l'esponente del movimento 3V, Matteo Angelini, neo consigliere comunale, e l'avvocato Luca Ventaloro, fondatore del Comilva. I promotori hanno evidenziato che si tratta di manifestazioni apartitiche e non violente. Non sono state registrate criticità.