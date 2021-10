MANIFESTAZIONE Manifestazione no Green Pass al porto di Ravenna: traffico in tilt e lavoratori bloccati

Traffico in tilt nella zona portuale di Ravenna, code di camion bloccati e centinaia di lavoratori che non riescono né a lasciare il posto di lavoro né a entrare per il cambio turno ai colleghi. Non sono arrivati nemmeno i pasti a chi era in fabbrica. È il quadro di quanto sta accadendo a Ravenna porto nelle ultime ore per una manifestazione 'no Green pass' che dal mattino è andata via via crescendo e che conta qualche centinaio di manifestanti secondo quanto riferisce l'Ansa. Sul posto c'è schieramento di forze dell'ordine.

"Non mettono in discussione il diritto a manifestare, - dice Marcello Santarelli, sindacalista Filt Cgil di Ravenna - ma in queste modalità no perché bloccando di fatto le uniche due strade attraverso cui ci si sposta nell'area. Si crea anche un potenziale problema di sicurezza". Quella colpita dalla protesta è un'area industriale "dove transitano le merci più disparate, se succede qualcosa nemmeno i vigili del fuoco riescono ad arrivare". "I manifestanti sono in minima parte portuali - sottolinea Santarelli - per lo più sono lavoratori di altri settori, anche da altre città emiliano-romagnole e arrivati da fuori regione".

