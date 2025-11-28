Manifestazioni e scioperi, al centro delle proteste la "finanziaria di guerra"

Sono giornate di mobilitazione e sciopero in tutta Italia, per motivi diversi, oggi si fermano trasporti, scuole, senza dimenticare i giornalisti, che non solo non si vedono rinnovare il contratto da dieci anni, ma protestano anche per una dilagante precarietà del settore, che mina sempre più l'indipendenza dell'informazione. I sindacati di base considerano la manovra finanziaria del governo Meloni un'adesione al piano di riarmo europeo, che prepara un aumento delle spese militari per la difesa fino a 22 miliardi di euro in tre anni, quindi torna prepotente anche la questione palestinese, in un certo senso, per queste ragioni il presidio è a Montecitorio. Al corteo di Genova sono arrivati nomi di spicco come Greta Thunberg e Francesca Albanese, corteo che poi domani sarà replicato a Roma nel pomeriggio.

Nel video le interviste a Guido Lutrario, Esecutivo nazionale Usb; Damiano Fusa', militante "Osa"










