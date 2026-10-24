Manifestazioni: nuove tensioni a Torino, Milano, Bologna e Firenze

Nonostante il piano sicurezza delle forze dell’ordine, che hanno blindato le principali piazze d’Italia per evitare disordini come quelli dello scorso weekend, tornano le tensioni nelle manifestazioni dei giovani. Scontri a Milano, Torino, Bologna e Firenze: lanci di oggetti e petardi contro poliziotti e carabinieri, cariche di alleggerimento e manganellate da parte degli agenti. Situazione più sotto controllo invece a Roma, dove diversi giovani sono stati preventivamente identificati e accompagnati in questura: 63 in totale, trovati in possesso di passamontagna, kefiah, maschere e guanti.

Nel capoluogo lombardo, la sezione Antiterrorismo della Procura ha fatto perquisire un trentenne di origini marocchine, Youssef Siher, ritenuto la presunta mente dietro la pagina Instagram ‘Movimento 17 ottobre’, nata dopo le devastazioni della scorsa settimana. Ricercatore, esperto di geopolitica ed ex collaboratore di un quotidiano nazionale, il 30enne è ora indagato per istigazione a delinquere con l'aggravante della finalità di terrorismo e dell'uso di strumenti informatici. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato l’operazione affermando che non ci saranno “zone franche” né anonimato garantito dai social per chi organizza disordini.

Proseguono intanto le manifestazioni anche in Francia: oltre 35mila in totale a protestare contro il caro vita e le politiche dell’esecutivo. Tensione a Parigi, Lille, Lione, Tolosa e Nantes, con lanci di gas lacrimogeni da parte della polizia.









