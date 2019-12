POLITICA ITALIANA Manovra al voto del Senato in Italia. Posta la fiducia

Il Senato vota oggi la manovra, sulla quale il Governo ha posto la fiducia. Il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà ha annunciato un maxiemendamento che include le modifiche approvate dalla commissione Bilancio. Il presidente Casellati ha comunicato all'Aula il giudizio di inammissibilità delle norme sulla cannabis light, la tobin tax e lo slittamento da luglio 2020 al primo gennaio 2022 della fine del mercato tutelato per l'energia.

Bagarre in aula sulla cannabis: applausi del centrodestra, con Salvini che ha ringraziato Casellati "per aver evitato la vergogna dello Stato spacciatore"; critiche invece dal M5s alla presidente, accusata di avere deciso su "pressione della sua parte politica".

Nessuna verifica di governo, ma una riunione programmatica sui principali temi in agenda per l'esecutivo. È quanto sottolineano fonti di maggioranza e di governo in merito al vertice previsto per questa sera a Palazzo Chigi. Alcune di queste fonti aggiungono che, al vertice di maggioranza, il tema prioritario sul tavolo sarà il dossier Autonomia.

Nel video le prime reazioni di maggioranza e opposizione dei senatori Andrea Marcucci (PD) e Giorgio Mulè (Forza Italia).



