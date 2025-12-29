POLITICA ITALIA Manovra alla Camera, testo blindato, le opposizioni: "Ridotti a passacarte" La maggioranza loda la riduzione delle tasse, per il Movimento 5 Stelle si continua a tagliare sul sociale

Manovra di bilancio al rush finale, il testo arriva blindato dal Senato alla Camera, dove non dovrebbe essere concessa alcuna modifica, pena il ritorno del provvedimento a Palazzo Madama per la terza lettura e conseguente esercizio provvisorio, che il governo Meloni vuole assolutamente evitare. Anche a Montecitorio dunque l'esecutivo pone la fiducia, che sarà votata all'ora di cena, poi in notturna l'esame degli ordini del giorno, che sono ben 239. L'approvazione definitiva domani, con le dichiarazioni di voto a partire dalle 11 in diretta televisiva. Ieri la discussione, coi relatori di maggioranza che hanno puntato sugli aspetti positivi della manovra. Non così le opposizioni, che come ogni anno accusano il governo di aver ridotto il Parlamento a “passacarte” con un dibattito ancora una volta mortificato. Il Partito Democratico ha anche rispolverato un video di Giorgia Meloni del 2019, dove l'allora leader dell'opposizione diceva che “non c'è democrazia parlamentare quando il Parlamento non può discutere la legge di bilancio”. Per il Movimento 5 Stelle si continua a tagliare sul sociale. Nell'ultimo Consiglio dei ministri del 2025 c'è il decreto aiuti all'Ucraina, armi comprese, e la proposta del referendum costituzionale, la prossima primavera.

Nel video gli interventi in aula di Roberto Pella, deputato Forza Italia, e di Riccardo Ricciardi, deputato Movimento 5 Stelle

