Manovra: alta la tensione nel governo italiano. L'UE chiede chiarimenti

Resa dei conti nella maggioranza sulla manovra dopo la tensione tra Conte e l'inedito asse Di Maio-Renzi. Il premier ha visto prima il leader del M5s e poi, uno ad uno, i rappresentanti dei partiti della coalizione giallo-rossa: Cinque Stelle, Pd, Italia Viva e Leu. 'Basta risse' è l'appello di Franceschini per i Dem. L'Ue, intanto, ha mandato una lettera in cui chiede chiarimenti sulle misure approvate lunedì scorso e non ancora messe nero su bianco dall'esecutivo. Entro mercoledì la risposta del governo, che prima dovrà sciogliere almeno qualcuno dei nodi.