POLITICA ITALIA Manovra, anche la maggioranza presenterà emendamenti Non sarà rispettato il diktat del governo. Flash mob del Movimento 5 Stelle davanti Palazzo Chigi: "Donne penalizzate"

I partiti tornano a parlare della manovra di bilancio, c'è qualche distinguo anche in maggioranza. Le risorse sono poche, tutti lo riconoscono, ma ciascun partito cercherà di piantare la propria bandierina in manovra, e anche se il diktat del governo era quello di non presentare emendamenti, difficilmente verrà rispettato. Sulle pensioni c'è qualcosa per le minime, che aumentano seppur di poco, mentre si chiedono ancora sacrifici alla classe media. Lunedì vertice di maggioranza sulle riforme, alla presenza della presidente Meloni e degli altri leader di partito. La proposta sul premierato dovrebbe così approdare in Consiglio dei ministri martedì. Davanti Palazzo Chigi flash mob del Movimento 5 Stelle, contro i provvedimenti che, a loro dire, penalizzano soprattutto le donne: paradossale, sottolineano, visto che a Palazzo Chigi c'è una donna.

Nel video le interviste a Riccardo Molinari, capogruppo deputati Lega; Alessandro Cattaneo, deputato Forza Italia; Chiara Appendino, deputata Movimento 5 Stelle

