Manovra: Comune di Rimini, per noi 4 milioni in meno.

"La legge di bilancio appena approvata dal Governo Italiano ha approvato una revisione della spesa statale, stabilendo per il quinquennio 2024-2028 un taglio di risorse a carico degli enti locali pari, per i Comuni, a 200 milioni annui. In tutto si tratta dunque di un miliardo di euro. Il taglio sarà ripartito in proporzione sulla spesa corrente in base ai dati del rendiconto 2022 e per il comune di Rimini si prospetta per l'anno 2024 un taglio pari a 790 mila euro. Facile fare il conto finale: se non verrà modificata la norma, a fine 2028 il Comune di Rimini potrebbe avere un taglio ai trasferimenti derivanti da questa misura pari a 3,950 milioni di euro". L'assessore al Bilancio del Comune di Rimini, Juri Magrini, parla così della manovra.

"Dunque, 4 milioni di euro o giù di lì cancellati in una logica, non dubitiamo, di razionalizzazione dei conti a livello nazionale ma che rischiano di piombare come una scure su servizi e progetti comunali in tutta Italia, specialmente inerenti la tenuta sanitaria, scolastica e la sicurezza del Paese. E credo non si vada lontano dalla realtà se si allarga la proiezione comunale al doppio della cifra, per gli altri 26 Comuni della provincia di Rimini", aggiunge, auspicando una correzione.

