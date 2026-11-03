MANOVRA Manovra del governo, il giornalista economico Ropa: "il meglio che si poteva fare con pochissime risorse" "Buoni sostegni per il ceto medio, anche se non tamponeranno il caro energia: bersagliate banche e assicurazioni"

Manovra di bilancio: aiuti alle famiglie, alle piccole imprese e alle partite IVA, ma tagli alla scuola, pressing su banche e assucurazioni, e poche risorse investite. L'opinione del giornalista economico di QN Andrea Ropa.



"Questa manovra è un sì, per quello che mi riguarda, perché con queste risorse a disposizione non si poteva fare di più. Si tratta semplicemente di allocare risorse che sono scarse perché una manovra, soprattutto in un anno pre-elettorale, una manovra da meno di 30 miliardi è una manovra fatta con poche risorse. Il governo in questa manovra 2027 ha cercato di dare ossigeno in qualche modo al centro medio, supportando le nascite, provando ad agevolare i giovani, i lavoratori autonomi, pur evidentemente dovendo fare i conti con rigidi vincoli di bilancio", afferma Andrea Ropa.

"Si è cercato di andare incontro alle famiglie che sono state maggiormente penalizzate dall'aumento dei costi delle energie, dall'aumento dei costi delle bollette, ma gli interventi che sono stati fatti anzitutto quelli sull'IRPEF, è stato fatto soprattutto per una precisa fascia di contribuenti, e anche per quello che riguarda le altre, il bonus mamme e quant'altro, sono interventi spot che sicuramente non riescono a compensare i maggiori sborsi delle famiglie che sono state costrette a pagare di più il gas in bolletta, a pagare di più la benzina, i carburanti" continua la firma di Quotidiano Nazionale.

"Sono rimaste colpite soprattutto due categorie, che sono quelle delle banche, delle assicurazioni, che sono state chiamate a tirare fuori 5 miliardi, sono una bella fetta di questa manovra finanziaria, per il secondo anno consecutivo, nonostante gli accordi triennali che erano stati presi l'anno passato, dimenticando che molta parte degli utili di queste banche finiscono poi nelle tasche dei cittadini stessi sotto forma di dividendi o di cedole, dunque in qualche modo per una buona parte questo contributo aggiuntivo che è stato chiesto a banche assicurazioni viene pagato poi dagli azionisti e dai soci che sono poi i cittadini stessi" conclude l'economista Ropa.

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