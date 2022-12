POLITICA ITALIA Manovra di bilancio, altre ore di discussione: il voto finale solo domani mattina La facciata di Palazzo Madama si illumina coi colori della bandiera per il 75esimo anniversario della firma della Costituzione

Nonostante l'ulteriore slittamento dei tempi, la manovra di bilancio in Italia è attesa per il voto finale domani mattina. La facciata di Palazzo Madama si illumina per il 75esimo anniversario della firma della Costituzione, compare il testo dell'articolo 1, coi colori della bandiera della Repubblica. All'interno del Senato, l'opposizione ha tentato di fare ostruzionismo in commissione Bilancio, approfittando del fatto che non arrivava la relazione tecnica di passaggio dalla Camera, allo scopo di dilatare i tempi e allungare la discussione in Aula. Alla fine la maggioranza ha concesso tempo, e difende il provvedimento: si poteva fare di più e tutti ne sono consapevoli, ma la coperta era troppo corta.

Nel video le interviste a Raffaele Speranzon, senatore Fratelli d'Italia; Ettore Antonio Licheri, senatore M5S; Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Forza Italia)

