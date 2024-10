POLITICA ITALIA Manovra di bilancio, il centrodestra assicura: "Nessun aumento di tasse" Intanto in Parlamento si rivede Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri

Tiene ancora banco la manovra di bilancio, ieri è stato presentato il piano strutturale, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ieri sera, in un video autoprodotto poi pubblicato sui suoi social, ha tenuto a ribadire, ancora una volta, che il suo governo di centrodestra non aumenterà le tasse, nonostante l'annuncio del ministro dell'Economia Giorgetti, che aveva destato qualche preoccupazione, soprattutto tra l'opposizione. Intanto, si rivede in Parlamento Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri, che oggi ha un incarico che nulla ha a che fare col Parlamento, è infatti rappresentante speciale dell’UE per la regione del Golfo, ormai dal 2023, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, mentre lo ha fatto, sulla manovra di bilancio, il deputato della Lega Gusmeroli.

Nel video l'intervista a Alberto Gusmeroli, deputato Lega

