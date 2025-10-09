POLITICA ITALIA Manovra di bilancio, il governo punta a chiudere entro metà ottobre Banca d'Italia raccomanda: "Gli interventi di copertura dovranno essere certi; contenere le misure spot"

Il governo punta a chiudere la manovra entro metà ottobre e così il disegno di legge di bilancio dovrebbe arrivare sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri, insieme al Documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles.

La maggioranza comunque fa il punto per un paio d'ore a Palazzo Chigi, prima che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricevesse le nazionali di pallavolo campioni del mondo. C'è da definire se il taglio di due punti della seconda aliquota Irpef, dal 35% al 33%, per dare ossigeno al ceto medio, si limiterà allo scaglione 28mila-50mila euro, come ha lasciato intuire la presidente, o se alla fine si estenderà fino ai 60mila come chiede Forza Italia.

C'è poi da capire come ridimensionare la nuova rottamazione fortemente voluta dalla Lega: su 8 o 9 anni, con un versamento minimo di 50 euro per accelerare la sanatoria sulle piccole cifre. Si lavora sulle detrazioni fiscali col quoziente familiare e anche per la sanità in arrivo “diversi miliardi in più”, stando almeno a quanto dice il vice presidente Salvini.

Dalle opposizioni arriva l'appello di Giuseppe Conte, leader Movimento 5 Stelle, che si rivolge a minoranza e maggioranza. La Banca d'Italia lancia un monito al governo, “gli interventi di copertura – dicono da via Nazionale – dovranno essere certi”, e arriva anche l'invito a contenere le misure spot, poiché hanno effetti transitori sulla domanda, aumentano il debito e risultano difficili da rimuovere. Altro invito, aumentare le risorse in favore di investimenti, ricerca e istruzione, e razionalizzare le spese fiscali.

