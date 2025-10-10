POLITICA ITALIA Manovra di bilancio in consiglio dei ministri martedì Intanto si torna di nuovo al voto, in Toscana, domenica e lunedì

Martedì pomeriggio è convocato il consiglio dei ministri, la manovra arriverà sul tavolo, promette il ministro dell'Economia Giorgetti, che aggiunge “Se avessi tempo fino a Natale me lo prenderei, ma dato che c'è una regola, ossia che entro il 15 di questo mese bisogna mandare le tabelle a Bruxelles, entro il 15 le manderemo a Bruxelles”. Nel pomeriggio Giorgetti ha ricevuto a Palazzo Chigi, insieme al sottosegretario Mantovano, le organizzazioni sindacali per discutere le priorità e le proposte proprio in vista della presentazione della legge di bilancio. Di riforma fiscale e tasse parlano intanto i Giovani Confindustria, che chiedono di agire in fretta, sottolineando una pressione fiscale “eccessiva e iniqua. Non è sostenibile – spiegano – vivere in un Paese che ha raggiunto la pressione fiscale al 42,5% mentre cresce dello zero virgola”. Il vice presidente del Consiglio Tajani invece annuncia che ci sarà un altro vertice dei leader di maggioranza prima del consiglio dei ministri. Oggi era impossibile, ha concluso, siamo tutti in Toscana per la chiusura della campagna elettorale: in effetti si torna ancora alle urne, domenica e lunedì. Il presidente toscano uscente, Eugenio Giani, si ripresenta per il centrosinistra, sostenuto da Pd, Avs, Movimento 5 Stelle, Lista civica Casa riformista; per il centrodestra unito c'è il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, infine Antonella Bundu ex consigliera comunale fiorentina per la lista di sinistra Toscana Rossa. Dall'Estonia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla della prospettiva di pace che si è aperta in Medioriente, dicendo che “la pace va acquisita nell'animo dei popoli, altrimenti non è pace” ed auspica “una prospettiva politica davvero storica” che coinvolga “i palestinesi”, con “la necessità che venga pienamente annullata la spoliazione di territori assegnati alla autorità palestinese in Cisgiordania”. La presidente del Consiglio Meloni sarà in Egitto per la firma dell'accordo su Gaza.

