POLITICA ITALIA Manovra di bilancio, inizia l'esame alla Camera, ma c'è già aria di sciopero Sindacati contro i tagli alla scuola, proclamata astensione il 20 novembre

Partono questa settimana i lavori sulla manovra di bilancio, alla V Commissione della Camera dei Deputati, guidata da Giuseppe Mangialavori, Forza Italia, attraverso l’esame del testo ed eventuali proposte di stralcio di parti estranee al contenuto. Domani verrà programmato il calendario delle audizioni, che inizieranno la prossima settimana, fissando contemporaneamente il termine per gli emendamenti. A fine novembre una riunione dei capigruppo fisserà i tempi di esame in Aula.

Tra i deputati già si scommette su un ok a ridosso di Natale, tra il 21 e il 23 dicembre. Con buona pace dei senatori che, con ogni probabilità, dovranno rientrare dalla pausa natalizia per l'ok definitivo - e senza margini per ulteriori interventi - prima di Capodanno. I sindacati della scuola sono già pronti alla mobilitazione contro i tagli previsti dalla manovra. Dicono che siano previsti quasi 7mila posti in meno tra docenti e Ata dal 2027 e ritengono questi tagli inaccettabili, “ci aspettiamo un ripensamento”, fanno sapere, intanto però la Cgil prevede uno sciopero il 20 novembre.

A lamentarsi, per ora sottovoce, sono anche le Regioni, comprese quelle a guida centrodestra, per i tagli alla sanità. “Non possiamo stravolgere la manovra”, è la premessa del vice presidente del Consiglio Tajani, che però promette ai suoi interlocutori che FI - che ribadisce la priorità di introdurre la previdenza dedicata per le forze armate - “studierà tutte le possibilità” sia con propri emendamenti sia “attraverso una valutazione che verrà fatta anche all'interno della maggioranza”, convinto che “sulle pensioni qualche risultato si possa ottenere”.

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