Manovra di bilancio, l'approvazione in diretta tv

L'esame della manovra di bilancio, la legge più rappresentativa di una maggioranza di governo, è durato meno di 4 giorni alla Camera dei Deputati, chiamata ad un tour de force per evitare l'esercizio provvisorio. La scorsa notte sono stati votati gli oltre 200 ordini del giorno, fino alle 4 del mattino. A far più discutere è stato quello, approvato, presentato dalla Lega, che insiste sullo stop all'aumento dell'età pensionabile, quando nella manovra si va in tutt'altra direzione.

Il ministro dell'Economia ha detto “vedremo poi nel 2026”, mentre l'opposizione considera il tutto una farsa, “la comica finale – dice Gubitosa, Movimento 5 Stelle – di una maggioranza che in campagna elettorale ha promesso la luna sulle pensioni e ha finito col fare peggio di Mario Monti e Elsa Fornero”. Non c'è nulla in questa manovra, rincara Giuseppe Conte, se non grandi investimenti per le armi.