Manovra di bilancio: nuova bozza di 156 articoli

Giorgia Meloni

Dal pacchetto di misure per il caro-energia a quelle fiscali, dalle infrastrutture alla giustizia, dalle pensioni alla sanità. Sono alcuni dei contenuti della nuova bozza della manovra, suddivisa in 16 capitoli e 156 articoli.

Il testo appare completo anche di norme che nei giorni scorsi sono state oggetto di ultime limature, come l'opzione donna, prorogata per il 2023, mantenendo l'obbligo di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, ma con un innalzamento dell'età d'uscita a 60 anni, che viene legata al numero dei figli. Escono dalla bolletta le spese per lo smantellamento del nucleare

Confermato l'innalzamento della soglia della flat tax da 65.000 a 85.000 euro ma prima deve arrivare l'ok dall'UE. Interlocuzioni in corso con l'Europa anche sul tema delle soglie al di sotto delle quali gli esercizi commerciali non sono tenuti ad accettare pagamenti con carte di pagamento.