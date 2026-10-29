POLITICA ITALIA

Manovra di bilancio, per l'opposizione siamo ai "saldi di fine stagione"

Esulta la maggioranza, Borghi (Lega): "L'opzione 64 anni per le pensioni è epocale"

I commenti dei partiti all'ultima manovra del governo Meloni. Per l'opposizione il bilancio è pieno di mancette e bonus elettorali, mentre la maggioranza difende le conquiste ottenute.

Nel video le interviste a Enrico Borghi, senatore Italia Viva; Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Mariastella Gelmini, senatrice Noi Moderati; Claudio Borghi, senatore Lega

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