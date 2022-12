POLITICA ITALIA Manovra di bilancio, sì del Senato al voto di fiducia: ora è legge Lo sfogo di Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia: "Per l'opposizione viene prima la demolizione dell'avversario che il bene dell'Italia"

Il Senato ha approvato la fiducia sull'articolo 1 della manovra di bilancio con 107 sì. Con la fiducia del Senato il bilancio diventa legge. Le dichiarazioni erano iniziate alle 9: “Un Senato ridotto a ruolo di passacarte”, ha subito attaccato il senatore Pattòn del gruppo delle Autonomie, facendo riferimento ai tempi ridotti concessi a Palazzo Madama per discutere e poi approvare la manovra di bilancio. “Per l'opposizione – ha risposto Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia – viene prima la demolizione dell'avversario politico del bene dell'Italia, vi rendete conto di cosa avrebbe significato finire in esercizio provvisorio?”. “La Repubblica si regge sul lavoro e non sull'assistenzialismo”, ha rincarato Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia, che ha così spiegato il motivo dell'eliminazione, tra un anno, del reddito di cittadinanza. “Abbiamo il desiderio – ha concluso – e tutto l'impegno necessario per mettere in atto l'intero programma di governo a cominciare da questa legge di stabilità”. La seduta è stata sospesa e riprenderà alle 15.30 con l'informativa del ministro della Salute Schillaci sul Covid, anche alla luce dell'ordinanza sui tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina.

