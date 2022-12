POLITICA ITALIA Manovra di bilancio, slitta a domani l'approvazione definitiva in Senato L'opposizione ha fatto ostruzionismo in commissione Bilancio ed ha ottenuto un allungamento dei tempi

I tempi per l'approvazione definitiva della manovra di bilancio, in Senato, si sono ulteriormente allungati, l'opposizione ha tentato di fare ostruzionismo in commissione Bilancio, per ottenere più tempo alla discussione in Aula, alla fine la maggioranza l'ha concesso, e la votazione finale avverrà dunque solo nella giornata di domani, e non più stasera come aveva pronosticato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

Nel video l'intervista a Raffaele Speranzon, senatore di Fratelli d'Italia

