POLITICA ITALIA Manovra di bilancio, slittano i lavori, ma il voto finale è atteso domani sera Lo annuncia il ministro per i Rapporti con il Parlamento al termine della capigruppo. Ma manca la relazione tecnica, la commissione Bilancio non può iniziare

Sono slittati di ora in ora i lavori in Senato, e della competente commissione Bilancio, chiamati ad approvare in via definitiva la prima manovra del governo Meloni, entro la settimana, o scatterà l'esercizio provvisorio che la maggioranza evita anche solo di nominare. Lo slittamento è dovuto alla mancanza della relazione tecnica di passaggio da Montecitorio a Palazzo Madama. La Camera, ricordiamo, aveva approvato la manovra, al termine di una nottata di lavori, alle 7 della mattina del 24 dicembre.

E' il senatore del Partito Democratico Antonio Misiani a parlare di “forzatura sui tempi”, forzatura che a suo dire servirebbe per chiudere tutto prima della conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il 29 dicembre. “I lavori parlamentari riorganizzati secondo le esigenze di Meloni”, conclude il senatore del Pd. Al termine della riunione della capigruppo però, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani annuncia che la fiducia sulla manovra verrà posta domani a metà pomeriggio, e che il voto finale dell'intero provvedimento, è previsto tra le 19 e le 20 di domani sera.

E mentre le opposizioni minacciano ostruzionismo contro un altro decreto legge discusso, quello contro i rave, che scade venerdì, e anche qui sarà posta la fiducia, la maggioranza vorrebbe far ripartire il pressing per migliorare alcune misure incluse nella legge di bilancio. A tal proposito il governo ha messo da parte un paio di miliardi di euro, non stanziati durante l'esame alla Camera: saranno utili in vista di un nuovo decreto aiuti.

Nel video l'intervista a Massimiliano Romeo, capogruppo senatori Lega

