POLITICA ITALIA Manovra di bilancio, tensione in Commissione, si allungano i tempi Ricciardi (Pd): "Governo contro gli italiani all'estero, bocciato emendamento Imu"

Non sono bastate undici ore di seduta per la commissione Bilancio alla Camera, che discute la manovra: non è stato approvato alcun emendamento. La discussione si è anzi arenata per le trattative tra governo e i gruppi, di maggioranza e di opposizione. I tempi rischiano di allungarsi, l'approdo in Aula era previsto alle 13 di domani, ma tutto potrebbe slittare al pomeriggio e il governo quasi certamente metterà la fiducia quando la manovra arriverà alla Camera. L'opposizione paventa il rischio di esercizio provvisorio. Secondo il deputato del Pd Toni Ricciardi il governo è contro gli italiani all'estero, “altrimenti non si spiega – dice – la bocciatura del mio emendamento con cui si prevede l'equiparazione del regime fiscale per gli immobili posseduti da italiani iscritti all'Aire con quello di chi risiede sul territorio nazionale, che sono esenti da Imu salvo i casi di abitazioni di pregio. Gli italiani all'estero – conclude – sono i più colpiti, perché oltre alle tasse da pagare nel Paese ospitante hanno anche tasse provenienti dall'Italia, come l'Imu”.

Nel video l'intervista a Luigi Marattin, deputato Italia Viva Azione

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: