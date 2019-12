Manovra: è bagarre in aula sullo stop alla cannabis light

Foto Ansa

Il Senato vota la fiducia sul maxiemendamento include le modifiche approvate dalla commissione Bilancio. È bagarre sullo stop alle norme sulla canapa. Lo stralcio del progetto di legge sulla cannabis light spacca l'aula. È il presidente Casellati a comunicarne il giudizio di inammissibilità. Applausi dai banchi della Lega con Matteo Salvini che ringrazia 'per aver evitato la vergogna dello Stato spacciatore'.

Critici i 5 Stelle che alla Presidente chiedono di dimostrare l'assenza di "pressioni – dicono - della sua parte politica". Non solo cannabis light, inammissibilità anche per la tobin tax e slittamento a gennaio 2022 della fine del mercato tutelato per l'energia. Per il 2021 il governo dovrà sterilizzare 20 miliardi di clausole, tra Iva e accise. Via il "bonus merito" per i docenti introdotto dalla riforma della Buona scuola. Aumentano ancora i risparmi da quota 100, per un numero di domande più basso rispetto a quelle stimate: 3 miliardi e 800 milioni di spesa in meno in tre anni. Arco di interventi davvero ampio in una legge di bilancio che conta quasi mille commi.