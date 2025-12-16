Manovra, ennesimo emendamento del governo, si complica l'iter

Lievita il valore della manovra. Il governo predispone un nuovo pacchetto di modifiche da 3,5 miliardi, aggiungendo un altro corposo tassello alla legge, in realtà varata due mesi fa. E' lo stesso ministro dell'Economia a presentarsi in Senato per annunciare la modifica, anche se la mossa a sorpresa rischia di complicare l'iter in commissione, con l'opposizione che denuncia il caos nell'esecutivo, che continua a riscrivere il testo. Luigi Marattin, Partito Liberaldemocratico, sostiene che una delle due Camere, vale a dire Montecitorio, dovrà praticamente votare a scatola chiusa, visto che non ci sarà più il tempo di lavorarci, perché la legge deve essere approvata entro fine anno. L'ultimo emendamento, hanno comunque spiegato esponenti di maggioranza, è su Zes, iperammortamento, industria 5.0, caro materiali, oltre allo spostamento del finanziamento del ponte sullo Stretto in un'altra annualità e a risorse aggiuntive per il piano casa. Il valore della manovra lievita così a 18,7 miliardi per il 2026 e sembra destinato ad aumentare.

“Giorgetti ammette ciò che denunciavamo da settimane – dice il capogruppo Pd in Senato, Francesco Boccia – la manovra non sta in piedi e va riscritta”. “Una cosa mai vista”, commenta Raffaella Paita, capogruppo Italia Viva, mentre per Alleanza Verdi-Sinistra “Il Senato è ostaggio delle divisioni della maggioranza”. In attesa dell'inizio delle votazioni, la Fieg, Federazione Italiana Editori Giornali, lancia l'allarme sulle risorse a loro destinate: “È questo il momento per evitare un futuro che mette a rischio l'informazione – scrive – con pericolo di black out della conoscenza della attività politica e di governo”, con l'appello al governo affinché garantisca “adeguate risorse” ai giornali e all'informazione di qualità.







