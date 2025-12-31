POLITICA ITALIA Manovra, Giorgetti: "Abbiamo detassato gli aumenti contrattuali" Per il ministro dell'Economia è uno dei punti fondamentali della legge, già in Gazzetta, che entra in vigore dal 1° gennaio

Archiviata la manovra, approvata ieri e già in Gazzetta Ufficiale, che entra in vigore domani, 1 gennaio 2026. Nonostante le proteste in aula, scattate nel momento dell'approvazione definitiva, la maggioranza di governo termina l'anno in bellezza, con la manovra di bilancio portata a casa insieme all'ottava rata del Pnrr. Non si scompone più di tanto il ministro dell'Economia. Per Giorgetti c'è un punto della manovra, in particolare, che vale la pena di essere sottolineato.

Non è l'unico: oltre al taglio dell'Irpef, per i redditi fino a 50mila euro, c'è l'iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, per le imprese esteso fino a fine settembre 2028. Per le famiglie, bonus libri scuola per le superiori per i nuclei con Isee non superiore a 30mila euro. Dal calcolo dell'Isee ora viene esclusa la prima casa, fino a 91.500 euro, 200mila nelle grandi città.

Tutte notizie positive? Non proprio: oltre all'aumento dei pedaggi autostradali dell'1,5% dal 1 gennaio, c'è il tradizionale rincaro delle accise sui carburanti e sui tabacchi. Aumenta del 12,5% l'aliquota sulla polizza Rc auto per gli infortuni al conducente. Salta la possibilità di andare in pensione di vecchiaia anticipatamente, e si riducono le risorse per l'anticipo pensionistico di lavoratori precoci e usuranti. Nessuna proroga infine per Opzione Donna, misura che era stata studiata proprio per le lavoratrici.

Alle 20.30 il messaggio di fine anno del presidente Mattarella, con l'appello ai cittadini, specialmente ai giovani, a prendere in mano le loro sorti e quindi anche quelle della Repubblica.

Nel video l'intervista a Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: