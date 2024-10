Manovra, Giorgetti: “Attenzione ai redditi medio bassi, nessuno avrà nuove tasse" Il Consiglio dei Ministri riunito ieri sera vara la manovra di bilancio. In mattinata, la conferenza stampa del Ministro per l'Economia, Giorgetti

Vale 30 miliardi lordi, è la terza manovra del Governo targato Giorgia Meloni. “Numero uno: attenzione ai redditi medio bassi che avranno una situazione migliore alla precedente, nessun altro avrà nuove tasse". Parte da qui il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa: “Cuneo fiscale e contributivo confermato, non solo – dice - faremo in modo che ne beneficino i redditi oltre i 35 mila e fino a 40mila euro.

Novità per le famiglie: si rafforza il bonus per la frequenza ai nido, prevista l'esclusione delle somme relative all'assegno unico dal computo dell'Isee. Cambiano le detrazioni, con una sorta di primo assaggio di "quoziente familiare". Pensioni: rivalutazione delle minime e incentivi fiscali per la permanenza. Prorogato il bonus ristrutturazioni al 50%, ma solo per la prima casa.

Come annunciato, il Governo si guarda in casa, con tagli del 5% ai costi dei Ministeri. Il contributo da 3 miliardi e mezzo che arriverà da banche e assicurazioni, servirà completamente a finanziare la sanità e i più fragili – dice la premier. E proprio sul contributo delle banche anche il vice premier Antonio Tajani, entrando ieri sera a Palazzo Chigi dice: “Extraprofitti? Di per sé non esistono, sono un concetto caro ai regimi dittatoriali. Non è una tassa - ha precisato - ma il frutto di un accordo, una cosa concordata, come abbiamo sempre sollecitato e preteso noi di Forza Italia. Fa il bene della nostra economia, fa entrare soldi nel bilancio ma non spaventa i mercati”.

Per Bonelli, AVS, una presa in giro per gli italiani: 'La tassa sulle banche che il Cdm ha approvato ieri – dice - nasconde un grande trucco, una vera grande presa in giro nei confronti degli italiani: si tratta semplicemente di un'anticipazione sulle imposte. Le banche danno oggi quello che avrebbero dovuto dare nei prossimi anni e questo determinerà un problema serio per i futuri bilanci'. Ancora una volta, pur di non tassare la grande ricchezza il governo Meloni inventa qualsiasi cosa”.

Nel video, il vicepremier Antonio Tajani e Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi Sinistra

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: