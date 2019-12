POLITICA ITALIANA Manovra, Grillo: "Sono fiducioso, ci saranno delle sorprese"

Prosegue l'iter di approvazione della manovra finanziaria. Dopo il primo via libera in senato. Il testo deve ora essere votato dalla Camera blindato, senza più modifiche, per essere approvato a ridosso del Natale. Nel M5s, intanto, è spuntata una pattuglia di dissidenti in Senato, con Gianluigi Paragone che ha votato contro, e quattro assenti.

"Io sono fiducioso adesso chiudiamo questa legge economica molto interessante: si chiude con pochi soldi e ci saranno delle sorprese". Così ha dichiartato Beppe Grillo lasciando l'hotel Forum.

Nel video l'intervista a Beppe Grillo

