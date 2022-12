POLITICA ITALIA Manovra in Italia, il testo dovrà tornare in commissione Bilancio: emendamento approvato per errore Lupi (Noi Moderati) soddisfatto per la stretta sul reddito di cittadinanza: "Conte la smetta di fomentare il disagio sociale"

La discussione sulla manovra alla Camera è iniziata alle 9 ma il testo dovrà tornare di nuovo in commissione Bilancio dopo la discussione generale: un emendamento infatti è stato approvato per errore, stanziava 450 milioni per i Comuni ma sarebbe senza copertura e dovrà essere eliminato. Tra gli emendamenti invece approvati, quello proposto da Noi Moderati, sulla ulteriore stretta al reddito di cittadinanza: eliminata la parola “congrua”, ossia chi riceve una offerta di lavoro deve accettarla in ogni caso, anche se, appunto, non congrua. Maurizio Lupi risponde in polemica a Giuseppe Conte, leader del M5S. Altro emendamento molto discusso, quello che consente la caccia agli animali selvatici in città, come i cinghiali ma non solo, e poi anche la possibilità di mangiarli, dopo le analisi igienico-sanitarie. Dure proteste dei Verdi, pronti a fare un esposto in Europa. Il consiglio dei ministri ieri ha varato il decreto Milleproroghe, prorogando le ricette mediche digitali per un altro anno. La misura, introdotta con ordinanza della protezione civile durante l'emergenza Covid, era in scadenza a fine anno.

Nel video l'intervista a Maurizio Lupi, deputato Noi Moderati

