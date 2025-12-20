Manovra Italia: salta l’anticipo della pensione di vecchiaia con fondi complementari

Al via la commissione Bilancio del Senato sulla manovra. Ai lavori partecipa il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che replica alla richiesta di dimission di ieri: "Conta il risultato finale, lavoriamo per il paese".

In commissione è arrivato il nuovo emendamento del governo con le misure per le imprese che avrebbero dovuto confluire in un decreto ad hoc. Nel provvedimento torna l'ampliamento dei datori di lavoro obbligati a versare il Tfr al Fondo Inps: dal 2026 sopra i 50 dipendenti (60 nel biennio 2026-27), poi dal 2032 sopra i 40. L'emendamento cancella invece la possibilità di anticipare la pensione di vecchiaia cumulando rendite della previdenza complementare, con risparmi stimati fino a 130,8 milioni nel 2035. Viene quindi cancellata la possibilità, in vigore dal 2025, di computare, su richiesta, anche il valore di una o più rendite di forme pensionistiche di previdenza complementare ai soli fini del raggiungimento degli importi mensili richiesti per accedere alla pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi e se si è pienamente nel regime contributivo.

La norma prevede anche che a partire da luglio sia previsto un meccanismo di adesione automatico alla previdenza complementare per tutti i neo assunti. Questi avranno comunque la facoltà di rinunciare entro 60 giorni oppure, entro lo stesso termine, di scegliere un fondo complementare diverso. L'emendamento conferma lo stanziamento di 1,3 miliardi per incrementare le risorse destinate al credito d'imposta Transizione 4.0, i cui fondi sono andati esauriti. Confermate anche le risorse aggiuntive, fino a 532,64 milioni di euro, per le aziende che hanno fatto domanda per il credito d'imposta per la Zes unica.

Vengono inoltre incrementate le aliquote relative alla Zes unica per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura. Per quanto riguarda il contributo a carico delle assicurazioni, si stabilisce che entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versino a titolo di acconto una somma pari all'85% del contributo dovuto per l'anno precedente.







