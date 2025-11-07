Manovra, l'economista Adani: "Misura con impatto limitato, si è scelto di essere responsabili"

Nel video l'intervista all'economista Mattia Adani

Cresce il dibattito politico sulla manovra dopo i rilievi di Bankitalia, Istat e Corte dei Conti per le quali, in sostanza, la finanziaria andrebbe a favorire i ricchi. Dall'economista Mattia Adani un'analisi sulla misura in generale.

"La cifra principale della manovra - spiega Adani - a mio avviso è la responsabilità fiscale. E' una manovra di impatto limitato, ci sono poche risorse. Sono poche perché il Governo ha scelto di non sopraspendere. Il danno che a volte si crea spendendo troppo è evidente. Lo è stato dieci anni fa in Italia, quando c'è stata una crisi finanziaria. E vediamo che difficoltà crea oggi, ad esempio in Francia. Queste misure hanno impatto limitato perché si è scelto di essere responsabili".

Da Adani anche una riflessione sui bassi livelli degli stipendi nella penisola. "In Italia - afferma - c'è un'enorme questione salariale. I salari sono bassi perché abbiamo imprenditori ricchissimi che sfruttano i loro operai? No. La maggior parte delle imprese in Italia sono piccole e medie. Gli stipendi sono bassi perché l'economia italiana è inefficiente, inefficace. E questo per una serie di ragioni: la burocrazia; è molto difficile fare imprese in Italia. Poi il costo dell'energia, che è il doppio rispetto ai nostri concorrenti europei. Questo, alla fine, determina un'inefficienza del sistema produttivo che si riflette nei salari di tutti".

