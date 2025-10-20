Manovra, la tassa sugli affitti brevi non piace a Forza Italia

Iniziano a circolare le prime bozze della legge di bilancio, e tra i 137 articoli spuntano novità, dall'intervento sulle tasse per gli affitti brevi alla definizione dei Lep, Livelli essenziali delle prestazioni, premessa per tentare di chiudere la riforma dell'Autonomia differenziata. Per quanto riguarda gli affitti brevi, l'ipotesi dell'aumento della tassazione non piace a Forza Italia, che per bocca del portavoce Raffaele Nevi parla di totale contrarietà, oltretutto fatta a loro insaputa. La cedolare secca arriverebbe al 26% anche per chi destina all'uso turistico una sola abitazione. Forza Italia potrebbe però dirsi soddisfatta per un altro intervento, ossia un primo calo dell'Irpef per il ceto medio, ma anche la rottamazione che la Lega voleva a tutti i costi. Per l'approdo in Parlamento si dovrebbe superare, salvo sorprese, la scadenza di legge del 20 ottobre. Sempre in Parlamento, a partire dal Senato, mercoledì ci saranno le tradizionali comunicazioni della presidente del Consiglio Meloni, che un po' a sorpresa si era presentata anche alla conferenza stampa di presentazione del bilancio, accogliendo non più di due domande, prima di lasciare ogni altra risposta al ministro dell'Economia Giorgetti, in vista del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre. Nella manovra si delineano meglio detassazioni e decontribuzioni, per dare una mano ai salari da un lato e alle famiglie con più figli dall'altro, non solo per la prima casa che, come anticipato dalla stessa Meloni, sarà esclusa dal calcolo dell'Isee per un valore più alto anche in base al numero dei figli. C'è una spinta al part-time, per consentire alle mamme, o ai papà, di conciliare meglio il lavoro con la vita familiare e pure uno sgravio ad hoc per chi assume donne con più di tre figli. Non manca l'ennesima stangata sulle sigarette, oltre al riallineamento delle accise. Ma il grosso verrà dalle banche e dai ministeri, quindi la discussione si sta protraendo per definire la partita della spending.







