Manovra, nella notte salta l'emendamento sui lavoratori sottopagati Botta e risposta tra maggioranza e opposizione, il voto definitivo atteso in giornata, poi toccherà alla Camera

Atteso oggi il sì definitivo alla manovra di bilancio da parte del Senato, che intanto ha votato la fiducia posta dal governo sul maxi-emendamento alla manovra: 113 i voti a favore, 70 i contrari, 2 gli astenuti. Il voto definitivo è atteso in giornata, intanto nella notte salta la stretta sui lavoratori, quella che prevedeva meno difese per i lavoratori sottopagati. Il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenuto in serata, ha ribadito “la nostra prudenza non è stagnante e ne beneficeranno i governi del futuro”, ma naturalmente tra maggioranza e opposizione non se le sono mandate a dire. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella infine ha concesso la grazia a 5 persone, condannate per reati diversi e che hanno in parte espiato la pena. Tra loro Franco Cioni, che soffocò la moglie malata terminale per disperazione, ma anche il migrante Hamad, studente universitario e promessa del calcio in Libia scafista suo malgrado.

Nel video gli interventi in Aula dei senatori Matteo Renzi, Italia Viva; Maurizio Gasparri, Forza Italia; Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle; Massimiliano Romeo, Lega; Francesco Boccia, Partito Democratico

