Manovra: ok della Camera, il 27 dicembre testo in Senato.

Via libera dell'Aula della Camera alla Manovra. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 197 voti a favore, 129 contrari e due astenuti, dopo una seduta fiume in cui non sono mancati momenti di tensione con le opposizioni. Ora la manovra passa al Senato, che la esaminerà dal 27 dicembre.

Il voto di fiducia aveva visto 221 sì e 152 no. “È come con gli aerei quando c’è un po’ di turbolenza, l’importante è atterrare”, ha commentato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando in Transatlantico con i cronisti dopo il voto di fiducia.

Protesta delle opposizioni per due emendamenti presentati dall'esecutivo dopo la fiducia, il primo per l'allineamento delle coperture, il secondo per l'acquisto da parte dello Stato di Villa Verdi e per contrastare la peste suina in Piemonte.

Critica +Europa con Benedetto Della Vedova che, intervenendo alla Camera, ha parlato di una manovra “deludente, pasticciata e fatta di `vorrei ma non posso”. “Anche sulle pensioni - ha concluso - avete fatto tanta propaganda e portate a casa solo Quota 103, una foglia di fico”.

“Giù le mani dalla sanità pubblica”, ha insistito la capogruppo dem Debora Serracchiani. In precedenza aveva sottolineato come la manovra “strizza l’occhio” agli evasori e crea uno squilibrio fiscale a svantaggio di lavoratori dipendenti e pensionati.

