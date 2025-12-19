Manovra, per l'opposizione si è sfiorata la crisi di governo

La discussione vera e propria del bilancio dello Stato inizierà lunedì mattina alle 9.30, Palazzo Madama conta di arrivare in tempi brevi all'approvazione, per inviare poi il testo alla Camera, che ha già previsto di riunirsi domenica 28 dicembre alle 16 per l'esame del disegno di legge. Il tempo stringe, la finanziaria va approvata entro l'anno.

Eppure anche la scorsa notte sono state apportate modifiche importanti, tanto che nella discussione mattutina il capogruppo del Partito Democratico in Senato, Boccia, ha chiesto che il ministro dell'Economia venisse a riferire al Parlamento, essendo stato sconfessato dal suo stesso partito. Per l'opposizione si è dunque sfiorata la crisi di governo, con la Lega che minacciava di mollare tutto, ma il capogruppo in Senato Romeo ha smentito, aggiungendo di aver chiamato Giorgetti, e che anche lui era contrario alla stretta sulle pensioni.

Mentre tanti emendamenti vengono annunciati e poi stralciati o riscritti, come il nuovo condono, che sparisce di nuovo dal testo, passa quello sull'oro di Bankitalia, con Lega e Fratelli d'Italia che esultano, per dire che le riserve auree appartengono al popolo italiano, tanto che la presidente della Bce Lagarde si era detta preoccupata dalle finalità poco chiare della modifica e per l'indipendenza della Banca, sancita dai trattati Ue. Alla fine era dovuto intervenire lo stesso ministro Giorgetti con chiarimenti ufficiali per rassicurarla che si trattava di una norma “simbolica”, e che nessuno si sognava di trasferire la gestione delle riserve auree o permetterne la vendita per finanziare lo Stato.