POLITICA Manovra: reddito alimentare contro spreco e povertà Verranno distribuiti dei pacchi con i prodotti invenduti

Manovra: reddito alimentare contro spreco e povertà.

Inizia la sperimentazione nelle città metropolitane del 'reddito alimentare' per le persone che si trovano in povertà assoluta. Lo prevede un emendamento del Partito Democratico alla manovra approvato nella notte. Con un fondo da 1,5 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 saranno distribuiti pacchi realizzati con i prodotti invenduti della distribuzione alimentare "da prenotare mediante un'applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili". In un decreto del ministero del Lavoro, da emanare entro 60 giorni, verranno definiti le modalità attuative, la platea e il coinvolgimento del terzo settore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: