POLITICA ITALIANA Manovra: rush finale alla camera

Rush finale alla Camera per la manovra da 32 miliardi. Nessun aumento di Iva previsto, ma si ragiona su taglio del cuneo fiscale, lotta all'evasione e incentivi a chi usa le carte di credito e abbandono del superticket dal primo settembre. Prevista anche l'introduzione della plastic tax e sugar tax. Il blocco dell'Iva vale 23 miliardi, se non ci fosse stato, sarebbe pesato per circa 541 euro all'anno sui budget familiari. Per il cuneo fiscale stanziati 3 miliardi per il 2020 e 5 per il 2021. Si prevede il finanziamento attraverso un maggior ricorso al deficit, dalla spending review e dalla stangata sui giochi. Oggi alla Camera prima il voto sulla fiducia e poi quello finale.

Nel video le prime reazioni di Debora Serracchiani (PD) e Francesco Lollobrigida (Fratelli d'Italia).



