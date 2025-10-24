TV LIVE ·
Manovra, Tajani: "Le banche non sono mucche da mungere"

Lupi (Noi Moderati): "Il ministro degli Esteri ha condiviso ogni scelta fatta"

di Francesca Biliotti
24 ott 2025

Inizia dal Senato la sessione della legge di bilancio, col parere della competente commissione che dovrebbe riunirsi già martedì. I relatori di maggioranza dovrebbero essere addirittura 4, uno per ogni alleato.

Le tensioni non mancano: il ministro Tajani rivendica le barricate sulle banche, affermando di aver fatto di tutto affinché né gli istituti né le assicurazioni fossero considerati “mucche da mungere o nemici della società – ha detto – ai quali estorcere soldi”. Lupi, Noi Moderati, replica duramente, ricordando che “nel vertice Tajani ha condiviso ogni cosa che abbiamo deciso”. “Lupi è un po' Pinocchio, ma lo perdono”, è la controreplica.

Intanto, anche se i sindaci chiedono un incontro al ministro dell'Economia Giorgetti poiché preoccupati dai tagli emersi in manovra, il presidente della conferenza delle Regioni, e presidente del Friuli Venezia Giulia, il leghista Fedriga, ritiene che le richieste delle Regioni siano state in gran parte soddisfatte con questa manovra, e ricorda i 2,4 miliardi in più sulla sanità.

Per la Cgil invece il ministro Salvini “con una mano taglia i fondi per le opere infrastrutturali che davvero servono ai cittadini – sottolinea, riferendosi al definanziamento per le metropolitane cittadine – e con l'altra spinge ossessivamente per il Ponte sullo Stretto. E' il paradosso – conclude il sindacato di Landini – di una manovra che mette in ginocchio la mobilità sostenibile del Paese”. Anche il maestro Pupi Avati interviene sui tagli al cinema, dicendo che “il cinema italiano sta morendo e nessuno sta facendo nulla per salvarlo. Magari i tagli sarebbero funzionali se ci fosse un'agenzia, ma farli gestire al ministero dei Beni Culturali sono improvvidi”.




