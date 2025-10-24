Manovra, Tajani: "Le banche non sono mucche da mungere"

Inizia dal Senato la sessione della legge di bilancio, col parere della competente commissione che dovrebbe riunirsi già martedì. I relatori di maggioranza dovrebbero essere addirittura 4, uno per ogni alleato.

Le tensioni non mancano: il ministro Tajani rivendica le barricate sulle banche, affermando di aver fatto di tutto affinché né gli istituti né le assicurazioni fossero considerati “mucche da mungere o nemici della società – ha detto – ai quali estorcere soldi”. Lupi, Noi Moderati, replica duramente, ricordando che “nel vertice Tajani ha condiviso ogni cosa che abbiamo deciso”. “Lupi è un po' Pinocchio, ma lo perdono”, è la controreplica.

Intanto, anche se i sindaci chiedono un incontro al ministro dell'Economia Giorgetti poiché preoccupati dai tagli emersi in manovra, il presidente della conferenza delle Regioni, e presidente del Friuli Venezia Giulia, il leghista Fedriga, ritiene che le richieste delle Regioni siano state in gran parte soddisfatte con questa manovra, e ricorda i 2,4 miliardi in più sulla sanità.

Per la Cgil invece il ministro Salvini “con una mano taglia i fondi per le opere infrastrutturali che davvero servono ai cittadini – sottolinea, riferendosi al definanziamento per le metropolitane cittadine – e con l'altra spinge ossessivamente per il Ponte sullo Stretto. E' il paradosso – conclude il sindacato di Landini – di una manovra che mette in ginocchio la mobilità sostenibile del Paese”. Anche il maestro Pupi Avati interviene sui tagli al cinema, dicendo che “il cinema italiano sta morendo e nessuno sta facendo nulla per salvarlo. Magari i tagli sarebbero funzionali se ci fosse un'agenzia, ma farli gestire al ministero dei Beni Culturali sono improvvidi”.







