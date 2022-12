Manovra: voucher ai lavoratori delle discoteche; Silb-Fipe soddisfatta: "Decisione di buon senso" Ma, avverte il presidente Maurizio Pasca, "il nostro settore non è ancora ripartito bene". Gettoni da 10 l'ora per i collaboratori occasionali

"Siamo contenti che le nostre istanze siano state accolte con grande sensibilità da parte del Governo". Così Maurizio Pasca, presidente della Silb-Fipe, commenta l'inserimento nella legge di bilancio della possibilità di usare i voucher anche per i lavoratori occasionali di discoteche, night club, sale da ballo e strutture simili, dopo quelli già previsti per i lavoratori dei settori agricoltura, industria alberghiera, cura della persona e lavoro domestico. La misura è stata introdotta grazie a un emendamento di Fratelli d'Italia. "L'allargamento di questa misura rappresenta", prosegue Pasca, "un importante sostegno per il nostro settore che non è ancora ripartito in maniera adeguata nonostante le riaperture dei locali". Soddisfazione anche da parte della Silb-Fipe Confcommercio dell'Emilia-Romagna, con il presidente Gianni Indino che spiega: "Questa per noi è una grande vittoria e ci riempie di soddisfazione essere riusciti a rappresentare alle istituzioni il nostro mondo con le proprie peculiarità ed esigenze". E aggiunge: "Finalmente, dopo anni difficili anche dal punto di vista del reperimento del personale, arriva questa risposta con una decisione di buon senso che va verso semplificazione e sburocratizzazione".

