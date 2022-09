MIRAMARE DI RIMINI Marano: uomo muore vicino alla compagna

Dramma nella prima serata di ieri in zona Marano nella colonia bolognese dove un uomo è morto sotto gli occhi della compagna. Secondo quanto ricostruito i due, entrambi di nazionalità romena, vivevano in un giaciglio di fortuna all'interno dello stabile. La donna si era allontanata attorno alle 20 di ieri sera, ma al suo ritorno ha trovato il compagno in fin di vita. A nulla è valso l'intervento dei sanitari: pare che l'uomo sia stato colpito da un malore.

