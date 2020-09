Marche: 32 nuovi casi di coronavirus, 21 dall'estero

Sono 32 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche su 865 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi: 16 in provincia di Pesaro Urbino, 11 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ascoli Piceno, 1 in provincia di Fermo e 1 fuori regione. Questi casi comprendono 21 rientri dall'estero (Kosovo, Albania, Moldavia, Afghanistan), contatti in ambiente domestico asintomatici, soggetti sintomatici e contatti stretti di casi positivi. 1.639 i tamponi analizzati: 865 nel percorso nuove diagnosi e 774 nel percorso guariti.