Marche, Acquaroli festeggia la riconferma: “Ha vinto il gioco di squadra”. Ricci: “Lotta impari, ma il campo largo resta l’unica alternativa”.

Francesco Acquaroli resta alla guida delle Marche. Dopo la vittoria alle urne, il presidente della Regione, esponente di Fratelli d’Italia, ha affidato a La Repubblica le prime riflessioni, sottolineando il ruolo decisivo della premier e di sua sorella Arianna: “Giorgia Meloni ha creduto in me prima di chiunque altro. Con lei e con Arianna ci conosciamo da tanti anni: il loro ruolo è stato fondamentale”.

Acquaroli ha rivendicato il lavoro fatto in sinergia con il governo, citando la Zes unica estesa alle Marche e i 60 milioni sbloccati dal Cipess per le infrastrutture, ma anche quello sul territorio: “Il gioco di squadra vince sempre”. Ha poi chiarito di non aver temuto che la campagna del centrosinistra, incentrata anche sul conflitto a Gaza, potesse spostare voti: “Si votava per le Marche, non per Gaza. Noi abbiamo parlato dei problemi regionali e credo che i cittadini lo abbiano apprezzato”.

Guardando al futuro, in un’intervista al Quotidiano Nazionale, il governatore ha fissato due priorità: la riforma dell’emergenza-urgenza sanitaria e un bando per riportare i giovani nella regione, favorendo l’incontro tra domanda delle imprese e competenze dei ragazzi.

Sul fronte opposto, Matteo Ricci ha riconosciuto la sconfitta, ma ha rivendicato l’utilità della coalizione: “L’unità non basta, ma senza il campo largo non avremmo neanche giocato la partita”, ha detto a La Repubblica. Lo sfidante del centrosinistra ha parlato di “lotta impari” per lo squilibrio di risorse e potere tra i due schieramenti, e ha espresso amarezza per l’avviso di garanzia ricevuto in piena campagna: “È stato strumentalizzato per settimane”.

Ricci, che non esclude un ritorno a Bruxelles, annuncia intanto l’intenzione di organizzare un’opposizione compatta alla giunta regionale: “L’alleanza per il cambiamento resta l’unica strada per battere la destra. Ora guardiamo alle prossime sfide nelle regioni più popolose”.

