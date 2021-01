Marche, Acquaroli: "Verso scuola in presenza dal 25 gennaio". Castelli: "3 milioni per il Tpl, sono pochi"

Sentiamo Francesco Acquaroli

La Regione Marche lavora per la riapertura delle scuole superiori in presenza al 50% a partire da lunedì 25 gennaio. Lo ha annunciato il presidente Francesco Acquaroli in una conferenza stampa insieme agli assessori Giorgia Latini (Istruzione), Francesco Baldelli (Infrastrutture) e Filippo Saltamartini (Sanità). Mercoledì l'assessore Latini convocherà un tavolo con le parti interessate: le Marche erano state tra le Regioni a posticipare sino al primo febbraio. Una decisione presa di fronte ai dati di inizio anno, che indicavano una ripresa dei contagi, "mentre anche il Governo ha poi fatto effettivamente ricominciare le lezioni in presenza oggi 18 gennaio".



Ora i dati sono diversi, soprattutto per il calo dei positivi sintomatici. Se l'indice Rt resterà inferiore ad 1 e i numeri dei positivi sintomatici e dei ricoveri non metteranno "in difficoltà gli ospedali", "potremo restituire normalità e socialità agli studenti". Annunciati investimenti, anche con risorse europee per dotare le scuole di impianti di ventilazione e strumentazione di sanificazione degli ambienti. La regione Marche inoltre ha deciso di estendere a studenti, docenti e personale scolastico lo screening con test antigenico rapido gratuito ancora in corso: potranno farlo nelle località dove si eseguono i test, senza prenotazione.

Sulle risorse per i servizi aggiuntivi per il trasporto pubblico locale, intanto ha riferito in oggi l'Assessore ai Trasporti Guido Castelli: "C'è una buona notizia: il Governo si sta svegliando - dice - e sembra abbia decretato anche per le Marche 3 milioni di euro". Castelli lamenta comunque che i soldi sono ancora "pochi" visto che le "aziende di trasporto avevano stimato circa 10 milioni di euro per garantire i servizi aggiuntivi fino a maggio-giugno". "C'è dunque - aggiunge - da chiedere di fare presto e bene quello che spetta al governo". Da parte sua, la Regione si "sta premurando di garantire sanificazioni e attività suppletive rispetto a quelle che dovremmo svolgere per competenze funzionali". Nelle Marche le situazioni dei trasporti sono variegate, osserva ancora Castelli, "ma dobbiamo dire che, se come si immagina almeno sulla falsariga di quanto stabilito dal governo, il dimensionamento della presenza studentesca sarà del 50%, direi che la situazione è ampiamente sotto controllo e c'è ottimismo". Un ottimismo che "non esclude l'avvio un confronto con i sindacati. Nella giornata di domani li incontreremo farlo una call per riattualizzare quello che ci siamo detti". "Durante le festività - chiosa Castelli - i prefetti hanno fatto un ottimo lavoro da cui ripartiamo perché, quando dai Dpcm alla nostra ordinanza che ha differito la riapertura scuola, abbiamo trovato il modo di perfezionare un meccanismo che sarà perfettamente in grado di rispondere alle esigenze della domanda di trasporto pubblico locale. E' stato un lavoro certosino e scrupoloso, - conclude -: sarà poi nelle facoltà del presidente procedere in ragione dell'andamento della curva epidemiologica".

(Fonte ANSA)