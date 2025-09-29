Marche, crolla l'affluenza, ma Acquaroli resta presidente

Il primo round della lunga tornata elettorale d'autunno per le regionali se lo aggiudica largamente il centrodestra, che consolida il successo nelle Marche, giunto una legislatura fa dopo lungo predominio del centrosinistra nella Regione. Francesco Acquaroli si conferma dunque presidente, uomo di Fratelli d'Italia e fedelissimo della presidente Giorgia Meloni, che sui social ha subito scritto “Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini” e che non a caso gli ha dedicato un tour quest'estate, quando si è presentata nelle Marche con una serie di promesse elettorali, non ultima l'ingresso delle Marche nella Zes, la zona economica speciale, oltre ad aver avviato i lavori della “Pedemontana Sud delle Marche”, in provincia di Ascoli. Ha funzionato: Acquaroli supera il 50%, e distacca di circa 8 punti percentuali il principale avversario, Matteo Ricci, centrosinistra, Partito Democratico, ex sindaco di Pesaro. Alle 17.30 Ricci si è presentato ai microfoni per ammettere la mastodontica sconfitta, “volevamo un cambiamento per le Marche – ha detto – perché siamo preoccupati per la sanità e il lavoro, ma i marchigiani hanno scelto la continuità. Sapevamo che la battaglia era impossibile, eravamo controvento – ha aggiunto – ogni manifesto elettorale nostro ce n'erano dieci loro, quindi la strada era in salita. C'è amarezza – ha concluso – per l'avviso di garanzia giunto in piena campagna elettorale, che forse qualche effetto lo ha avuto. Spiace, perché a breve ne uscirò del tutto e pulito, come ho sempre detto”. A Pesaro tra l'altro l'affluenza è crollata di quasi dieci punti percentuali, come ad Ancona del resto, rispetto alle regionali del 2020. L'affluenza generale si è fermata al 50% del corpo elettorale rispetto al 59,74% di cinque anni fa. La debacle per Ricci è pesante, per alcuni è stato l'elettorato 5Stelle forse a venire meno, come sempre quando si tratta di votare un candidato non del Movimento. Si votava anche in Valle d'Aosta, dove si conferma l'affermazione delle forze autonomiste, l'Union Valdotaine, e degli Autonomisti di centro. Della maggioranza fa parte anche il Partito Democratico, mentre il centrodestra esce deluso, nonostante la brillante performance di Forza Italia. Nel fine settimana si vota di nuovo in Calabria; il 12 e 13 ottobre in Toscana, poi il 23 e 24 novembre in Campania, Puglia e Veneto.







