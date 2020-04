AGGIORNAMENTO Marche, il Covid-19 non si ferma: 150 nuovi positivi nelle ultime 24 ore A Pesaro Urbino arrivano specialisti ucraini, sindaco Ricci: "Una boccata d'ossigeno"

Marche, il Covid-19 non si ferma: 150 nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Ieri, nelle Marche, si è registrato il numero più alto di positivi in un giorno riscontrato da una settimana a questa parte. Sono infatti 150 i casi di contagio da coronavirus su 667 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore: ora le persone positive in regione salgono a 4.614 su un totale di 15.919 test eseguiti. Lo comunica il Gruppo regionale per le emergenze sanitarie (Gores) nel suo quotidiano aggiornamento.

Intanto il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, in riferimento agli specialisti ucraini atterrati con volo umanitario a Pratica di Mare e destinati agli ospedali di Pesaro e Urbino, parla di una "una boccata d'ossigeno e un supporto importante al lavoro straordinario che stanno portando avanti gli operatori del nostro ospedale". In tutto venti operatori tra medici e infermieri, accolti dalla direttrice di Marche Nord Maria Capalbo al loro arrivo in città. Affiancheranno i sanitari locali.

