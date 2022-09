Marche, trionfa il centro-destra: Fratelli d'Italia primo partito, ecco tutti gli eletti

Elena Leonardi (Fratelli d'Italia)

Il centro-destra prende tutto nelle Marche, sia per la Camera che per il Senato. Alla Camera si attesta al 44,63% contro il 26,69% del centro-sinistra. Al Senato vittoria ancora più ampia, seppur lievemente, con il centro-destra al 44,80% e il centro sinistra al 26,34%.

In linea con il dato nazionale, Fratelli d'Italia fa l'exploit, diventando il primo partito dopo la conquista della Regione nel 2020. Il Pd esce di fatto sconfitto, anche se rimane la seconda forza politica delle Marche. Caduta libera, rispetto ai risultati regionali alle politiche del 2018, per il Movimento 5 Stelle. Il Terzo Polo si attesta invece oltre il 7%.

La Regione eleggerà 15 parlamentari. Tutti del centro-destra gli eletti all'Uninominale: andranno a Roma Francesco Battistoni, senatore di Forza Italia, insieme a Mirco Carloni, vice-presidente regionale (Lega), Stefano Maria Benvenuti Gostoli, avvocato di Ancona (Fratelli d'Italia), Giorgia Latini (Lega), Antonio De Poli (senatore Udc) ed Elena Leonardi (coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia). Ben tre assessori regionali su sei andranno in parlamento. Tra questi, l'ex sindaco di Ascoli Guido Castelli, di Fratelli d'Italia.

Seggio alla Camera anche per Lucia Albano e Antonio Baldelli (Fratelli d'Italia), Riccardo Augusto Marchetti (Lega), Augusto Curti e Irene Manzi (Pd) e Giorgio Fede (Movimento 5 Stelle). Oltre a Castelli, hanno guadagnato un posto al Senato al Plurinominale anche Alberto Losacco (Pd) e Roberto Cataldi (M5S). Non ce la fanno agli uninominali nell'area Marche Nord, invece, Marco Bentivogli e Giordano Masini, entrambi candidati per il centro sinistra.