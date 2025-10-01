Marco Croatti e Michela Monti in Flotilla verso Gaza: tra rischio arresto e navi israeliane all’orizzonte

La Global Sumud Flotilla è ormai a poche decine di ore da Gaza e continua la navigazione nonostante l’altissimo rischio di intercettazione da parte delle forze israeliane. Il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva affermato che, in assenza di escalation, si sarebbe dato per scontato l’arresto degli attivisti e aveva invitato la missione a valutare alternative; appello respinto dagli equipaggi, determinati a consegnare aiuti umanitari.

Tra i partecipanti c’è il senatore riminese Marco Croatti, che, al Resto del Carlino, non nasconde la consapevolezza del pericolo: “L’obiettivo è raggiungere Gaza e portare gli aiuti. Se mi arresteranno accetterò le conseguenze”. Croatti racconta dei danni subiti durante precedenti attacchi con droni — randa e timone compromessi, imbarcazione che imbarca acqua — e dei turni continui di sorveglianza a bordo. I volontari italiani, osserva, non godono dell’immunità di altri cittadini stranieri e si dicono in parte abbandonati dall’atteggiamento del governo.

Nelle ultime ore anche la giornalista Michela Monti ha raccontato la tensione in diretta dalla barca Estrella y Manuel: dopo momenti di allarme, con comunicazioni radio disturbate e unità militari avvistate, le navi israeliane hanno cambiato rotta senza procedere all’abbordaggio. “Siamo ancora qui, restiamo in rotta per Gaza”, ha spiegato.