Mare a 33 gradi, strage di cozze tra Goro e Porto Garibaldi: perso oltre il 90%

Il mare troppo caldo mette in ginocchio la mitilicoltura dell’Alto Adriatico. Tra Goro e Porto Garibaldi, dove si concentra oltre il 60% della produzione dell'Emilia-Romagna di cozze allevate in mare, la quinta ondata di calore dell’estate ha provocato una moria che, secondo il monitoraggio di Confcooperative Agroalimentare e Pesca, supera il 90% del prodotto. In fumo tra 20 e 25mila tonnellate, con danni diretti stimati in oltre 50 milioni di euro e conseguenze destinate a pesare anche sulla produzione del prossimo anno.

A causare la strage sarebbe stato il mix tra temperature eccezionalmente elevate e carenza di ossigeno: nella Sacca di Goro l’acqua ha superato i 33 gradi. A bordo del peschereccio “Comacchio”, i pescatori hanno mostrato corde e pali ormai ricoperti soltanto da gusci e cozze morte. “Ecco cosa è rimasto, niente. Il caldo, l’acqua calda del mare le ha cotte, bollite. E noi siamo rimasti con un pugno di gusci in mano”, racconta al Resto del Carlino il pescatore Sandro Felletti.

Sul posto anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fausto Gianella, che ha chiesto interventi urgenti: “Distrutto tutto, deve essere dichiarato lo stato di calamità”. La preoccupazione riguarda soprattutto il seme, indispensabile per garantire le produzioni future.

Confcooperative conferma che il settore sta lavorando per ottenere il riconoscimento della calamità naturale. “Dopo il duro colpo avuto a fine luglio per le vongole a causa delle alghe ora dobbiamo affrontare un'altra emergenza”, ha dichiarato all'Ansa Vadis Paesanti, vicepresidente regionale di Confcooperative Agroalimentare e Pesca. Un’emergenza che arriva dopo quella del granchio blu e riaccende l’allarme sugli effetti del cambiamento climatico sulla pesca e sull’acquacoltura.







