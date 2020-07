PAURA Mare agitato, super lavoro per il servizio di salvataggio A Lido di Classe è morto un giovane di 25 anni. Paura per un 19enne a Riccione

A causa del mare agitato è stata oggi una giornata di super lavoro per il servizio di salvataggio. A Riccione un 19enne originario di Piacenza ha rischiato di perdere la vita in acqua ed è stato rianimato per oltre 40 minuti. Le sue condizioni sono molto gravi ed è ora ricoverato all'Infermi di Rimini. Due casi analoghi, per fortuna con conseguenze meno pesanti, a Rimini all'altezza del bagno 85; ma i due bagnanti sono stati per fortuna soccorsi in tempo. A Lido di Classe, nel ravennate, un giovane di 25 anni, rumeno, è morto mentre stava facendo il bagno con alcuni amici. E' successo poco dopo le 14, mentre il personale di salvataggio era in pausa.

I più letti della settimana: