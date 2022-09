RIMINI Marecchiese: si ribalta Tir con balle di fieno, pesanti ripercussioni alla viabilità [fotogallery]

Marecchiese: si ribalta Tir con balle di fieno, pesanti ripercussioni alla viabilità [fotogallery].

Un mezzo pesante si è ribaltato sulla Marecchiese in tarda mattinata, causando pesanti ripercussioni al traffico. L'incidente è avvenuto vicino a una delle rotatorie che portano a Villa Verucchio. Il conducente ha fatto tutto da solo e nell'affrontarla, ha perso il controllo del tir che trasportava balle di fieno e che si è rovesciato sul lato e ha perso parte del suo carico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Nessuna grave conseguenza per le persone ma è stato necessario chiudere la strada e deviare il traffico. Dopodiché il personale Anas è intervenuto per ripulire la strada provinciale 258.

Foto Gallery

