ELEZIONI2022 Mariastella Gelmini: "Non è tempo di slogan e propaganda, ma di azioni concrete" La ministra ha lasciato Forza Italia per aderire ad Azione: "Spero in una elezione partecipata il prossimo 25 settembre"

La ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini ospite della Terrazza Dolce Vita al Grand Hotel di Rimini, salotto culturale di Giovanni Terzi e Simona Ventura, per parlare anche delle prossime elezioni politiche: "Io ci sarò - ha detto nell'intervista di Rossella Rappocciolo - convintamente, con Azione e con Carlo Calenda. Non è tempo di slogan, propaganda ed estremismo, ma di azioni concrete".

Nel video l'intervista a Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari Regionali

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: